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Çiftlikte Sahte Alkol Üretimi Yapıldı

OPERAASYONUN YAPILDIĞI YER VE ŞÜPHELİ

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde gerçekleştirilen sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yaptığı çalışma kapsamında, sahte içki imal ettiği değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

YAPILAN ARAMA VE BULGULAR

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, farklı boyutlarda şişelenmiş sahte içkilerin yanı sıra alkol üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

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