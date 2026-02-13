Çığ Düşmesi İle Ciddi Tehlike Aşıladı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki Türkeli köyü sınırlarındaki verici istasyonunda gerçekleşen arızayı onarmak için giden ekibin bulunduğu araca çığ düştü. Araçtaki dört kişi, kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. Olay, Eleşkirt ilçesinin Türkeli köyü yakınlarında gerçekleşti. Arıza nedeniyle bölgedeki verici istasyonuna müdahale etmek için hareket eden ve içinde dört personel bulunan aracın üstüne çığ düştü.

ARIZA İÇİN GİTTİLER! ÜZERLERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Araçta bulunan personel, kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgede paletli araçlarla AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri görevlendirildi. Personel güvenli bir alana nakledildi. Olay yerinde arama yapan ekipler, çığ altında kalan kimsenin olmadığını tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgede olası risklere karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın, çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerimize bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

