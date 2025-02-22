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Çığ İş Makinesinin Üzerine Düştü

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KAR YAĞIŞIYLA KAPANAN KÖY YOLU

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı. Bu yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile acil çalışma başlattı.

ÇIĞ DÜŞMESİ SONRASI SIKIŞMA OLAYI

Çalışmalar esnasında bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör İrfan Cin, iş makinesinin kabininde karın dolması ile sıkıştı. Olayın ardından sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Cin sıkıştığı yerden çıkarıldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Operatörün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Cerin kar altında geçen anlarını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Cin’in, “Makine komple kara saplanmış, hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alabiliyorum, çok şükür, makine çalışıyor. Kıpırdatamıyorum kendimi” dediği duyuldu.

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