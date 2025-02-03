Çiğ Köfte 5 Öğrenciyi Hastanelik Etti

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’de bulunan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda gerçekleşti. Öğle arası yemek için evlerine dönen 5 öğrenci, okula yakın bir marketten çiğ köfte satın aldı.

ÖĞRENCİLERİN RAHSIZLIĞI

Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle okul yönetimine başvurdu. Okul yönetimi, durumu ciddiye alarak hemen ambulans çağırdı.

MÜDAHALE VE SONRAKİ AŞAMALAR

5 öğrencinin ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak bir idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.