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Çiğdem Bayraktar Ör İçin Tutuklama İstemi

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GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ör’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA TALEBİ

Anadolu Adalet Sarayı’na götürülen Ör, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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