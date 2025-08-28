Çiğdem Bulut Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

ADANA’DA GEÇİRDİĞİ MİDE FITIGI AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanan güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), operasyondan dokuz gün sonra yaşamını yitirdi. Bulut’un ailesi, yanlış bir ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu. Irak’ta güzellik uzmanı olarak çalışan Bulut, bir yakınının cenaze töreni için kısa bir süre önce Adana’ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşaması üzerine gittiği doktor, ona mide fıtığı teşhisi koydu. Bulut, tedavi amacıyla ameliyat olmak istedi.

AMELİYAT VE SONRASI

15 Ağustos tarihinde muayene olduktan sonra, Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaşıp 18 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Bulut, 20 Ağustos’ta taburcu edildi. Ancak ameliyat sonrası kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Bulut’un durumu, yakınlarının endişelerini artırdı. Durumu doktora ilettiklerinde, doktorun “Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir” dediği ileri sürüldü. Bulut’un durumu 25 Ağustos’ta ağırlaşınca, yeniden hastaneye götürüldü. Burada daha da kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine alındı. Aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.

AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çiğdem Bulut’un ölümü sonrası yakınları, ameliyatın yapıldığı özel hastaneye gelerek doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, doktor ve hastane hakkında şikayetçi oldu. Bulut’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

AMELİYATA GİDİP CENAZESİ GELDİ

Her şeyin sadece 10 gün içinde geliştiğini belirten Bulut’un üvey ağabeyi Barış Tumur (35), kardeşinin ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini ifade etti. Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri dikkate almadığını söyleyen Barış Tumur, “Durumu daha da kötüleşti, ‘Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum’ diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı” dedi.

SAYIŞTIĞI YÜZDE 2 ŞANS

Bulut’un Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmesinin ardından buradaki doktorlar, ameliyat sonrasında meydana gelen sorunları aktardı. Üvey ağabeyi Mehmet Tumur (45), “Seyhan Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğunu söylediler. Yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu belirttiler” diye konuştu.

GERİDE KALAN ANILAR

33 yaşında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Çiğdem Bulut’tan geriye, ameliyat günü çekilen videolar kaldı. Ameliyata giderken çekilen videoda neşeli bir şekilde şarkı söylediği görüldü. Başka bir videoda ise tekerlekli sandalyede gülümseyerek kameraya poz verdi. Bulut’un ölümüyle ilgili polis, bir soruşturma başlattı. Otopsi sonucu, ölümünde yanlış ameliyat ve ihmal olup olmadığını kesinleştirecek.