Çiğdem Bulut, Ameliyat Sonrası Vefat Etti

ÇİĞDEM BULUT’UN HASTANE MACERASI

Adana’da özel bir hastanede geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanıp, 9 gün sonra hayatını kaybeden 33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, gözyaşları arasında toprağa verildi. Irak’ta güzellik uzmanı olarak çalışan Bulut, bir yakınını ziyaret etmek üzere kısa süre önce Adana’ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşaması üzerine doktora giden Bulut’a mide fıtığı teşhisi konuldu.

AMELİYAT SONRASI YAŞANAN SIKINTILAR

Çiğdem Bulut, 15 Ağustos’ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaşarak, 18 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından 2 gün sonra taburcu edilen Bulut, kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Durumundan endişelenen yakınları, doktorla iletişime geçtiler. Doktorun “Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir” demesi üzerine, Bulut’un durumu ağırlaşınca 25 Ağustos’ta tekrar hastaneye götürüldü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi ve Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar meydana geldiği iddia edilen Bulut, bir kez daha operasyon geçirmenin ardından hayatını kaybetti.

İTİRAZ VE CENAZE TÖRENİ

Çiğdem Bulut’un acılı yakınları, ameliyatın yapıldığı özel hastaneye giderek doktor ve hastane yönetimine karşı tepki gösterdi. Yakınları, yaşanan olayla ilgili şikayette bulundu. Bulut’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Ameliyat günü kaydedilen görüntülerde ise, Bulut’un hastaneye girmeden önce neşeli şekilde şarkı söylediği ve tekerlekli sandalyede giderken gülümsediği anlar yer aldı.

AİLESİNİN ACISI

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Çiğdem Bulut’un cenazesi ailesi tarafından teslim alındı ve Yukarıçiçekli Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Gözyaşları içinde kalabalığın önünde Bulut’un ablası, “Ben onu sağlam bırakmıştım. O hastaneye gitme dedim” şeklinde duygusal bir açıklama yaptı. Helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazıyla birlikte Bulut, gözyaşları arasında toprağa verildi.