Çiğdem Bulut Ameliyat Sonrası Vefat Etti

ÜRKÜTÜCÜ YETKİSİZLİK İDDİALARI

Irak’ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana’daki Özel Altınkoza Hastanesi’nde mide fıtığı ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Acılı ağabeyi Barış Tumur, “Kardeşim günlerce kan kustu ama ‘psikoloğa gidin’ dediler” diyerek hastaneye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ölüm haberini alan aile ise hastaneyi basarak büyük bir öfke patlaması yaşadı.

AMELİYAT SÜRECİ VE SONRASI

Çiğdem Bulut, 45 gün önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana’ya gitti. Burada mide ağrısı şikayetleri ile Özel Altınkoza Hastanesi’ne başvuran Bulut’a mide fıtığı teşhisi konuldu. Ameliyat için ailesinin 130 bin TL ödediği belirtiliyor. Bulut, ameliyat sonrası kısa bir süre içerisinde fenalaşarak hastaneye geri döndü. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYİNİN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATIYOR

Ağabey Barış Tumur, yaşadıklarını aktarırken “Kız kardeşim Irak’tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Özel Altınkoza Hastanesi’ne gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu” dedi. Ameliyatın ardından Bulut’un evde kan kusmaya başladığını, nefes darlığı yaşadığını dile getiren Tumur, hastaneye tekrar başvurduğunda doktorların durumunu ciddiye almadığını belirtti. Son olarak, Bulut’un durumu ağırlaşınca tekrar hastaneye getirildiğinde yapılan müdahale ile kalbi durmasına rağmen tekrar hayata döndürüldü, fakat yapılan kontrollerde midesinde çürümeler olduğu bildirildi. Aile, hastane hakkında şikayetçi olduktan sonra hastane içinde gergin anlar yaşandı.