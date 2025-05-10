Çiğdem Kaya, Eşini Ve Çocuklarını Ziyaret Etti

KABİRLERİ ZİYARET

Samsun’da Çiğdem Kaya (31), heyelanda yaşamını yitiren 2 kızı ve eşi Adem Kaya’nın (36) mezarlarını ziyaret etti. Tekerlekli sandalyeyle mezarlığa giden Çiğdem Kaya, “Adem, çocuklarımız sana emanet. Kolumu kanadımı kırdılar. Nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay, 27 Nisan’da Canik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Adem Kaya, aracını yıkarken, dağdan kopan kaya ve toprak parçaları üzerine düştü. Eşi Çiğdem Kaya ve araçta bulunan çocuklar da göçük altında kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Arama kurtarma ekipleri, Çiğdem Kaya’yı yaralı olarak göçükten kurtardı ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kaya’nın eşi ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiğdem Kaya, tedavisinin ardından olaydan bir hafta sonra hastaneden taburcu edildi.

DUA VE GÖZYAŞLARI

Çiğdem Kaya, ilkadım ilçesinde yaşayan bir anne olarak, bugünkü ziyaretini Terme ilçesindeki Akçaykaraçalı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Yakınlarının desteğiyle birlikte mezarlığa giden Kaya, çocukları ve eşi için dua etti, kabirlerine çiçek dikti. “Allah’ım ne olur onlara sahip çık. Çok küçükler. Adem, çocuklarımız sana emanet. Yalnız kaldım Adem burada. Kolumu kanadımı kırdılar. Çocuklarımı aldılar benden, nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Mezarlıkta bulunan diğer aile üyeleri ve yakınları da bu acı karşısında duygu dolu anlar yaşadı.