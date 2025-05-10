Çiğdem Kaya, Kabirleri Ziyaret Etti

ÇİĞDEM KAYA’NIN ZİYARETİ

Samsun’da Çiğdem Kaya (31), heyelanda hayatını kaybeden 2 kızı ve eşi Adem Kaya’nın (36) mezarlarını ziyaret etti. Tekerlekli sandalyeyle mezarlığa giden Çiğdem Kaya, “Adem, çocuklarımız sana emanet. Kolumu kanadımı kırdılar. Nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı döktü. Olay, 27 Nisan’da Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki alışveriş merkezi yakınındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Adem Kaya, aracını yıkarken, dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının düştüğü alanda bulundu. Kaya’nın yanında eşi Çiğdem Kaya ve çocukları da göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, Çiğdem Kaya’yı yaralı şekilde göçükten çıkardı ve sağlık durumu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kaya’nın eşi ve kızlarının cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiğdem Kaya, tedavisinin ardından olaydan 1 hafta sonra taburcu oldu.

KABİRLERİNE DUA ETTİ

İlkadım ilçesindeki Çiğdem Kaya, bugün Terme ilçesi Akçaykaraçalı Mahallesi’nde eşinin ve çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Kendi kolunun alçıda olduğu görülen Kaya, tekerlekli sandalyeyle yakınlarının yardımıyla mezarlığa gelerek, çocuklarıyla eşine dualar etti ve kabirlerine çiçekler dikti. Kaya, “Allah’ım ne olur onlara sahip çık. Çok küçükler. Adem, çocuklarımız sana emanet. Yalnız kaldım Adem burada. Kolumu kanadımı kırdılar. Çocuklarımı aldılar benden, nasıl dayanacağım” şeklinde duygularını ifade etti. Mezarlıktaki diğer aile üyeleri ve yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun