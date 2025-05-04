Çiğdem Kaya Taburcu Oldu, Yaralıydı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da yaşanan heyelan faciasında, iki çocuğu ve eşinin hayatını kaybettiği olayda yaralanan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. 27 Nisan gecesi saat 23.00 civarında, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda dağdan kopan toprak ve kaya parçaları, akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. O sırada aracını yıkayan Kaya ailesi, göçük altında kalmıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak enkazdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya’nın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ve akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. (80) gözaltına alındı. M.Z.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda iki çocuğunu ve eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Çiğdem Kaya’nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı.

TABURCU OLDU

Bir haftadır hastanede tedavi gören Çiğdem Kaya, bugün taburcu oldu. Kaya, ambulansla kızları ve eşinin toprağa verildiği Terme ilçesine götürüldü.