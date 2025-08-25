Çiğdem Kınay, Azad Kınay tarafından vuruldu

OLAYIN GÜNDEMİ

Sultangazi’de, Çiğdem Kınay (45) bilinmeyen bir sebeple tartıştığı oğlu Azad Kınay (20) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Annenin cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan oğlu Azad Kınay’ı yakalamak için araştırmalara başladı. Olay, saat 00.00 civarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak’ta gerçekleştiriyor.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi neticesinde Azad Kınay, annesine silahla ateş etti. Çiğdem Kınay, vurulduktan sonra kanlar içinde yere düştü. Olay sonrasında Azad Kınay evden hızla kaçtı. Bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiğdem Kınay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaparak bina sakinlerinden bilgi aldı ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olayın ardından, Kınay’ın yakınları durumu öğrenince olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından, Çiğdem Kınay’ın cenazesi ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Azad Kınay’ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.