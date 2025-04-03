Çiğdem Simavi, Espressolab’i Ziyaret Etti

ÇİĞDEM SİMAVİ ESPRESSOLAB’DE

Çiğdem Simavi, Espressolab’in İstanbul Merter’deki merkezini ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili fotoğraflar, Espressolab’in kurucusu Esat Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kocadağ, “Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” diyerek ziyareti duyurdu.

ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

Çiğdem Simavi, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç’un ikinci eşi olarak bilinmektedir. 1957 yılında Rahmi Koç ile evlenen Çiğdem Hanım, bu evlilikten Mustafa, Ömer ve Ali Koç isimli üç çocuğa sahip olmuştur. Çiğdem Simavi, 1957 yılında Rahmi Koç ile evlenmiş ve bu birliktelikten 1960 yılında Mustafa Koç, 1962 yılında Ömer Koç ve 1967 yılında Ali Koç dünyaya gelmiştir.

ÇİĞDEM SİMAVİ NELER YAPTI?

Çiğdem Simavi’nin Rahmi Koç ile olan evliliği 1970’lerde sona ermiştir. Evliliğinden sonra ise Günaydın Gazetesi’nin eski sahibi Haldun Simavi ile evlenmiştir. Onun iş hayatı ve sosyal katkıları, Türk iş dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.