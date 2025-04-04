Çiğdem Simavi EspressoLab Ziyareti Tartışma Yarattı

ÇİĞDEM SİMAVİ’NİN KAMUOYUNDAKİ YERİ

Son zamanlarda sosyal medyada ve genel gündemde öne çıkan isimlerden biri olan Çiğdem Simavi, kamuoyunun dikkatini üzerine çekiyor. Başta siyasi ortamda yaşanan bazı gelişmeler olmak üzere, çeşitli tartışmalar bu isim etrafında yoğunlaşmaya başladı. Birçok kişi, “Çiğdem Simavi olayı nedir?”, “Çiğdem Simavi kimdir?” ve “Çiğdem Simavi olayı neden gündeme geldi?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte, Çiğdem Simavi’nin gündeme gelmesine neden olan olayın detayları ve bu konuda merak edilen bilgilerin derlemesi…

ESPRESSOLAB ZİYARETİ VE TARTIŞMALAR

Son günlerde siyasi boykot çağrılarının merkezinde yer alan kahve zinciri EspressoLab, Çiğdem Simavi’nin ziyaretiyle bir kez daha dikkatleri üzerine topladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un annesi olan iş insanı Çiğdem Simavi, İstanbul Merter’deki EspressoLab genel merkezine gerçekleştirdiği ziyaretle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. EspressoLab’in kurucusu Esat Kocadağ, sosyal medya üzerinden bu ziyareti duyurarak, “Bugün EspressoLab’de Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan onur duydum” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, hızla gündem haline gelirken, ziyarete dair farklı siyasi ve toplumsal yorumlar gelişti.

BOYKOT ÇAĞRILARININ ARDINDAN

Çiğdem Simavi’nin EspressoLab’e yaptığı bu sembolik ziyareti takip eden süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protesto gösterilerinin medyada yeteri kadar yer bulmadığı eleştirisini yaparak bazı markalara karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Bu bağlamda EspressoLab, hedef alınan markalardan biri oldu. Birçok AK Parti destekçisi ise firma lehine destek gösterileri düzenleyerek ziyaretler gerçekleştirdi. Çiğdem Simavi’nin bu ziyareti, sosyal ve siyasal tartışmaların çerçevesinde kamuoyunda büyük ilgi gördü. Ayrıca, ziyaretin marka algısı, kurumsal duruş ve tüketici davranışları üzerine de farklı analizlerin yapılmasına neden olduğu dikkat çekiyor.