Çiğdem Simavi Kimdir? Yaşı ve Hayatı

Çiğdem Simavi, Türkiye’nin sosyete ve iş dünyasında öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekerken, son zamanlarda kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Koç ailesinin önde gelen üyelerinden biri olan Simavi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un annesi olarak da bilinmektedir. Çiğdem Simavi kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular, sıklıkla gündeme geliyor.

Çiğdem Simavi KİMDİR?

Türk iş dünyası ve sosyete hayatının önemli figürlerinden biri olan Çiğdem Simavi, Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç’un eski eşi ve iş insanı Ali Koç’un annesidir. Medya ve kültür-sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla da dikkat çekerken, toplumsal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınmaktadır.

Çiğdem Simavi NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bazı kaynaklara göre, 8 Ocak 1939 tarihinde İzmir’de doğan Çiğdem Simavi, köklü Meserretçioğlu ailesindendir. Babası, deniz taşımacılığı ve armatörlük sektöründe tanınan Avni Nuri Meserretçioğlu’dur. 1957 yılında Koç Holding varislerinden Rahmi Koç ile evlenen Simavi’nin bu evlilikten Mustafa Koç (1960), Ömer Koç (1962) ve Ali Koç (1967) adında üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Evlilikleri 1970’li yıllarda sona ermiştir. Çiğdem Simavi, ikinci evliliğini Haldun Simavi ile gerçekleştirmiştir.

KÜLTÜR VE SANATTAKİ ROLÜ

Çiğdem Simavi, aile bağları dışında kültür-sanat projelerine sağladığı destekler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınmaktadır. Uzun yıllar boyunca, sanat etkinliklerine ve kadın girişimciliğine desteğiyle öne çıkan biri olarak, toplumda önemli bir yer edinmiştir.