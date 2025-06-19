Çiğdem Tunç, 61 Yaşında Fit

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ YÜZÜ

Kemal Sunal ile birlikte rol alan Çiğdem Tunç, 61 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya paylaşımları, hayranlarından büyük beğeni alıyor ve sanatçı, sağlıklı yaşam tarzıyla da ön plana çıkarak takipçilerini etkiliyor.

Sanat Kariyerinin Başlangıcı

İstanbul’da 1963 yılında dünyaya gelen Tunç, sanat hayatına 1980 yılında adım atıyor. Tiyatro kökenli olan bu yetenek, kısa sürede sinema ve televizyon dünyasında da kendini göstermeyi başarıyor. Özellikle Kartal Tibet’in yönettiği ‘Şabaniye’ filminde Nazlı karakteri, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası haline geliyor.

Televizyon Arenasında Başarılar

Çiğdem Tunç, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapıyor. Uzun yıllar Mehmet Ali Erbil ile birlikte çeşitli televizyon programlarında ekran karşısına geçiyor. Çılgın Bediş, Tatlı Hayat ve Neredesin Firuze gibi dikkat çeken yapımlarda yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kuruyor.

Enerjik ve Sağlıklı Yaşam

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla sağlıklı yaşam tarzını benimseyen Tunç, enerjik görünümüyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. 61 yaşındaki sanatçı, yıllardır koruduğu sahne disiplini ve dinç haliyle beğeni topluyor.