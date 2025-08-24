Çiğdem Yaylası’nda Şenlik Coşkusu Yaşandı

ÇİĞDEM YAYLASI ŞENLİĞİ COŞKUYLA DÜZENLENDİ

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası, bu yıl 87’ncisi gerçekleştirilen şenlikte geniş bir katılımla dolup taştı. Yöresel kıyafetlerini giymiş binlerce kişi, yaylada horon oynayarak eğlencenin keyfini çıkardı. Hendek Genç Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik, canlı renklerle dolu görüntülere sahne oldu. Cuma günü start alan şenliğe birçok yöresel sanatçının katılması gündeme geldi.

GELECEK NESİLLERE KÜLTÜRÜ AKTARIYOR

Yaklaşık 10 bin kişinin iştirak ettiği şenlikte, Katılımcılar Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Shenliği düzenleyen Hendek Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Der, “Hazırlıklarımızı yaptık. Bugün saat 19.00 itibarıyla şenliğimizi sona erdireceğiz. Bu etkinlik her yıl düzenleniyor ve biz de elimizden geldiği kadar eksiklerimizi gidererek her yıl şenliğimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

KÜLTÜRÜ DEVAM ETTİRME ÇABASI

Şenliklere katılan Ayşenur Der, “Bu etkinlikler her yıl düzenleniyor. Çevredeki insanlarla birlikte kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yöresel kıyafetlerimiz ve yemeklerimizle bu yaylada her sene bir araya geliyoruz” açıklamasında bulundu. Remzi Armağan ise “Çiğdem Yaylası, Sakarya’nın yaklaşık 2 bin rakımlı bir yeridir. Çevre mahallelerde Karadeniz ağırlıkta insan yaşamaktadır. Karadeniz kültürü için yayla şenlikleri olmazsa olmazdır. Bir yıl boyunca bu şenlikleri büyük bir heyecanla bekleriz. Güvenlik önlemleri eşliğinde şenliğimizi coşkulu bir şekilde kutluyoruz” şeklinde konuştu.