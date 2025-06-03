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Çiğdemtepe’de Mera Gübreleme Çalışmaları Yapıldı

ÇİĞDEMPETE KÖYÜ’NDE ÜST GÜBRELEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Bayburt’un Çiğdemtepe köyünde 185 dekar mera alanında üst gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Mera Islah ve Amenajman Projeleri’ çerçevesinde yapılan bu uygulama, hayvancılığın en önemli girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

ÇALIŞMALARA KATILIM YÜKSEK OLDU

Gübreleme süreci, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Tosun, köy muhtarı Abdullah Dak, teknik personeller ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde sürdürülen bu çalışmaların, bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini aktardı.

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