Ciğer Kebabı, Şanlıurfa’nın Favori Sahur Lezzeti

ŞANLIURFA’DA CİĞER KEBABI TERCİHİ ARTIYOR

Şanlıurfa’nın en dikkat çekici lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı, özellikle sahur vakitlerinde vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ramazan ayında ciğer kebabına olan ilgi, diğer aylara kıyasla artış gösteriyor ve bu durum, kebabın en fazla tüketildiği zaman dilimi olan sahurda kendini belli ediyor. Teravih namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi ve Haşimiye Meydanı çevresinde bir araya gelen kalabalıklar, keyifli vakit geçirmektedir. Gece 00.00 itibarıyla başlayan ciğer kebabı ziyafeti, sahur vaktinin sona ermesine kadar sürüyor.

ŞANLIURFA’DA CİĞER KEBABI İLGİSİ

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken ciğer kebabı, porsiyonu 150-200 lira arasında satılmakta. Kebap, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayran ile birlikte sunuluyor. Ciğer kebabı ustası İbrahim Birinci, “Şanlıurfalıların ciğer kebabına ilgisi çoktur. Sabah 05.00’te açıyoruz, iftar hazırlığımızı yapıyoruz. İftarda kebap bitiyor, akabinde sahura hazırlık yapıyoruz. Şu an saat 01.30 olmasına rağmen ciğer kebaplarımız tükenmek üzere. Günlük ortalama 3 buçuk ton ciğer kebabı tüketiliyor. Sahur vakti yoğun geçiyor, ama yetiştirebiliyoruz” diyerek büyük bir ilgi olduğunu ifade ediyor.

ŞANLIURFA’DAKİ CİĞER KEBABI DENEYİMİ

Sahur vaktinde yakınlarıyla birlikte ciğer kebabı yiyen Selami Güleç ise, “Türkiye’deki en lezzetli ciğer, bence burası. Karadeniz’den geldim, burayı herkese tavsiye ederim. Acı ve tatlı dengesi harika. Acısı, rahatsız etmeden yakıyor ve insanı bir daha yemek istiyor. Şifa olsun, Allah herkese nasip etsin inşallah” diyerek düşüncelerini paylaşıyor.