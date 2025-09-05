Çiğli Belediye Başkanı Tepki Gösterdi

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İzmir’in Çiğli ilçesinde kapatılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin, yeni bir alan belirlenene kadar geçici olarak yeniden kullanılması planına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve mahalle sakinleri sert bir tepki gösterdi. Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde düzenlenen basın toplantısında Yıldız, tesisin yeniden çöp dökümüne açılmasını kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti. Burada yaşayan vatandaşların yıllardır çöp kokusundan etkilenerek zor günler geçirdiğini söyledi.

GEÇİCİ TAŞINMA İHTİMALİNE KARŞI DURUŞ

Yıldız, çöplerin geçici olarak dahi tesise taşınmasına itiraz ederek, “Merkezi iktidar ve ona bağlı taşra teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan bu çöp tesisi sorununun artık ‘ama’sız, ‘fakat’sız şekilde çözülmesi gerekiyor” dedi. Çiğli Belediyesi’nin tesisin çöp misyonunu tamamladığını bildiğini belirten Yıldız, “Bu konu sadece CHP’nin, AK Parti’nin, MHP’nin, İYİ Parti’nin değil, tüm Çiğlililerin ortak sorunu” şeklinde konuştu.

DANIŞTAY’IN KARARI VE GELECEKTEKİ ADIMLAR

Danıştay’ın, geç kalınmış olsa da tesisin kapanmasına yönelik verdiği kararın Çiğli’yi sevindirdiğini vurgulayan Yıldız, çöpün geçici de olsa buraya geri gelmesini istemediklerini söyledi. “Bu çöp İzmir’in kanayan yarasıdır” ifadelerini kullandı. Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ısrarı ve takibi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yeni bir yer gösterilmesini umduğunu ekledi. Ayrıca, belediye olarak yasal çerçevede her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıya siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.