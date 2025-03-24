Çiğli Cinayet Kaçak Zanlısı Yakalandı

FUNDAL GÜLMEZ’İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

2017 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde bir apartmanın 8’inci katında cesedi naylon poşete sarılı olarak bulunan Funda Gülmez’in katil zanlısı Ümit Ş., Bergama’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 21 Mart 2017 akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi’nde gerçekleşti. 28 yaşındaki Funda Gülmez’i tanıyanları onunla irtibat kuramayınca genç kadının yaşadığı eve yönlendirdi. İçeri girdiklerinde Gülmez’in naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştılar.

SURİYE POLİSİNİN ŞAHLANDIRDIĞI ÇALIŞMALAR

Durum ile ilgili hemen emniyete bilgi verildi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Gülmez’in cesedini bulan yakınların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Funda Gülmez ile birlikte yaşayan Ümit Ş.’nin telefon aramalarına yanıt vermemesi üzerine, polis ekipleri şüphelenerek Ümit Ş.’yi yakalamak için çalışmalar başlattı. Katil zanlısı olarak isimleri geçen Ümit Ş., cinayete yardım eden Gözde K. ve suç delillerini yok etmekten İbrahim Ö. de gözaltına alındı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

MÜFETTİŞİN DELİL YETERSİZLİĞİ

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, mahkeme heyeti Gözde K. ve İbrahim Ö.’nün tahliyesine karar verirken, Ümit Ş.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ümit Ş., bir eğlence merkezinde gece çalışan bir kişi olarak, olay günü eve gittiğini ve cinayeti itiraf ettiğini bildirdi. Duygusal bir çatışma nedeniyle Funda Gülmez’i aldattığı için cinnet geçirdiğini belirtti. “Eve geldiğimde Funda’yı telefonla konuşurken yakaladım. Kimle konuştuğunu sorduğumda, ‘kardeşim’ dediği eski sevgilisi ile hala birlikte olduğunu anladım. Cinnet geçirdim, önce darp ettim, ardından ise bıçakladım” şeklinde kan donduran bir ifade verdi.

FİRARİ KİŞİ 1 YIL SONRA YAKALANDI

Funda Gülmez’in cesedinin saklanamamasından dolayı naylon poşete sarıldığı öğrenildi. 2017 yılında girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçtığı belirlenen Ümit Ş., 23 Mart günü Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. 25 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine tekrar teslim edildi.