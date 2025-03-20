Çiğli’de Baba-Oğulun Acı Kaybı Anıldı

İZMİR’DE BABA-OĞULUN TRAJİK VEFATI

İzmir’in Çiğli ilçesinde, evin çatısını onarmak amacıyla çıktıkları yükseklikten düşerek hayatlarını kaybeden baba-oğul, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları oldukça duygusal anlar yaşadı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Dün, Güzeltepe Mahallesi’nde yer alan iki katlı bir evin çatısını tamir eden Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek düşüp hayatlarını kaybetti. Baba ve oğulun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Menemen ilçesine götürüldü. Pir Sultan Abdal Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, yakınları ve sevenleri bir araya geldi. Kılınan namazdan sonra baba-oğul son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazede, eşini ve oğlunu kaybeden Goncagül Barışık ile çatı tamiri sırasında yanlarında bulunan diğer çocukları A. Barışık zor anlar yaşadı. Muharrem Barışık ve Eren Barışık’ın cenazesi, Ulukent Mezarlığı’na defnedildi. Bu trajik olay, aileleri ve toplumu derinden etkileyen bir kayıp olarak hafızalarda yer aldı.