Çiğli’de Eski Nişanlı Ve Annesi Vuruldu. Saldırgan Da İntihar Etti

İZMİR’DE ACI OLAY: ESKİ NİŞANLI VE ANNESİNE SALDIRI

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda Necat Yorğun adlı kişi, eski nişanlısı Selen Sakın ve annesi Medine Serpil Kaynak’a sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRGAN KURBANLARIN ÖNÜNÜ KESEREK ATEŞ AÇTI

Yorğun, Yeni Mahalle Mahallesi’nde iki kadının önünü keserek yanında bulunan tabancayla ateş etti. Anne ve kız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan aynı silahı kendi göğsüne dayayarak intihar girişiminde bulundu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis güçleri hızla ulaştı. Yapılan ilk kontrollerde Selen Sakın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan Medine Serpil Kaynak ile saldırgan Necat Yorğun ise acil olarak hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Necat Yorğun’un da kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Medine Serpil Kaynak’ın tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMEDE ÇARPICI DETAY

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırı sırasında 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.