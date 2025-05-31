Çiğli’de Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 4 kişinin tabancayla ve darp sonucu yaralandığı bir komşu kavgasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Bu olay, 27 Mayıs günü, İnönü Mahallesi’nde bulunan 9501 sokakta gerçekleşti. Kendileri komşu olan iki grup arasındaki tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü. Olayda, A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü. (41) tabancayla vurulurken, C.A.Ü. (14) darp sonucunda yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıların hastaneye kaldırılmasını sağladı.

ÇOCUKLAR ARASINDA BAŞLAYAN KAVGA

Diğer yandan, kavganın başlangıcının çocuklar arasında olduğu ve ebeveynlerinin de olaya müdahil olmasıyla büyüdüğü anlaşıldı. Olay sırasında kullanılan ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi ve kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirleyerek harekete geçti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda Bülent Ş. (48), Varlık G. (43), Tekin G. (48) ve Yılmaz Ş. (42) isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından, mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bu olay, yerel halk arasında büyük bir endişe yarattı.