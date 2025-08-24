Çiğli’de Kayıp Kedinin Ödülü Beş Bin

KEDİSİNİ BULMAK İÇİN ÖDÜL DUYURUSU

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan Muazzez Dağ (55), geçtiğimiz hafta kaybolan kedisi ‘Gıde’ için 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Yavru kediyi birkaç hafta bakması için kendisine emanet eden Dağ, eşi karşı çıksa da 8 yıl önce kediyi sahiplendi. Ancak, ‘Gıde’ geçtiğimiz hafta ortadan kayboldu. Bu durum Dağ’ın yaşamını olumsuz etkiledi.

Kedisinin kaybolması nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade eden Dağ, “Gıde ile aramızda zamanla özel bir bağ oluştu. Onu çok seviyorum. Komşuların bahçelerinde gezip, her yere benimle gelir, eve dönerdi. Ancak geçen hafta eve dönmedi. O günden beri kayıp” diye belirtti. Dağ, kedisinin yokluğunu hissettiğini ve bunun kendisine çok ağır geldiğini vurguladı.

ÖDÜL TEKLİFİ VE RİCA

Sütün tonlarıyla beyaz renkteki kedisinin kayboluşunun ardından yaşadığı hisleri anlatan Dağ, “Gıde çok sevimliydi. Eğer biri aldıysa rica ediyorum, Allah rızası için geri getirsin. Bunalıma girer, mama yemez, ölebilir. Fazla param yok ama ödül olarak babamın verdiği emekli aylığından 5 bin lirayı kedimi bulana vereceğim. Eğer biri aldıysa ve çekiniyorsa, getirip mahalleye bırakabilir” dedi.