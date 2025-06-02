Cihan Aydın, 23 Düdükle Öne Çıktı

HAKEMLERİN PERFORMANSI VE YABANCI HAKEM DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem olarak Cihan Aydın öne çıktı. Aydın, 23 maçta hakemlik yaptı ve bu sezonun en çok düdük çalan ismi oldu. İkinci sırayı ise 22 kez düdük çalan Ali Şansalan, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen paylaştı. Bu sezon ayrıca 55 yıl aradan sonra ligde yabancı bir hakem de görev aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması için Sloven hakem Slavko Vincic’i Türkiye’ye davet etti.

DERBİ MAÇLARINDAKİ HAKEMLER

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan 6 derbide 5 farklı hakem görev yaptı. En dikkat çeken isim ise Sloven hakem Slavko Vincic oldu. Vincic, Süper Lig’de 55 yıl sonra düdük çalan ilk yabancı hakem olarak tarihe geçti. Ayrıca, Beşiktaş – Galatasaray ve Fenerbahçe – Beşiktaş maçlarında görev alan Yasin Kol da dikkat çekti. Kol, 17 kez düdük çaldı ve 1. Lig play-off finalinde de hakemlik yaptı. Diğer derbilere baktığımızda; Galatasaray – Beşiktaş maçını Arda Kardeşler, Beşiktaş – Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe – Galatasaray müsabakasını da Atilla Karaoğlan yönetti.

SARI VE KIRMIZI KART İSTATİSTİKLERİ

Sarı kart istatistiklerinde Atilla Karaoğlan öne çıkıyor ve 122 sarı kartla zirvede yer alıyor. Karaoğlan, 1 kez de çift sarı kart göstererek kırmızı kartına başvurdu. Onu takip eden Ozan Ergün ise 116 sarı kart gösterdi. Süper Lig’de 22 kez düdük çalan Ali Şansalan, en çok kırmızı kart gösteren hakem unvanını kazandı. Şansalan, 4’ü çift sarı karttan 4’ü de direkt olmak üzere toplam 8 kırmızı kart gösterdi. Ayrıca Zorbay Küçük ve Burak Pakkan da 7 kırmızı kartla en çok kırmızı kart gösteren hakemler arasında yer alıyor.