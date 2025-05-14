Cihan Aydın Ne Takım Tutuyor?

CIHAN AYDIN’IN HAKEMLİK KARIYERİ

Türk hakemlik dünyasında dikkat çeken bir isim olan Cihan Aydın, kariyeri, eğitim durumu ve kişisel yaşamıyla ilgili merak uyandırıyor. Bursa bölgesinde resmi olarak görev yapan Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Üst Klasman Hakemleri arasında yer alıyor.

EĞİTİM VE ÖZEL YAŞAM

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında olacak. Genç yaşta başarılı bir hakemlik kariyerine adım atan Aydın, futbola olan ilgisini hakemlik alanında profesyonel bir düzeye taşıdı. Düzce Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nden mezun olmasının yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği alanında eğitimine devam ediyor. Sporun yanı sıra, aile işletmesinde tur organizatörlüğü yapan Aydın, Aydın Turizm ve Seyahat Acentası’nda aktif bir görev üstleniyor.

2009 yılında hakemlik kariyerine başlayan Cihan Aydın, 2015 yılından bu yana profesyonel liglerde hakemlik yapıyor. Süper Lig’deki ilk maçını 2022 yılında yöneten Aydın, 2019 yılından itibaren dördüncü hakemlik görevlerini de başarıyla yerine getiriyor. Cihan Aydın’ın hangi takımın taraftarı olduğu ise şu an için bilinmiyor.