Cihan Dumlupınar’a Polis Yardım Etti

POLİS, SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİYE YARDIM ETTİ

Bayburt’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak olan Cihan Dumlupınar isimli gencin zor anında yardımına polis yetişti. Kimliğini takside unutan Dumlupınar, sınava geç kalma kaygısıyla savaşırken, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yalçın Görgün, ona yardım eli uzattı.

KİMLİK KAYBI PANİĞİ

Sınav yerine taksiyle ulaşan Cihan Dumlupınar, girişte güvenlik kontrolünde kimliğinin olmadığını fark ederek büyük bir panik yaşadı. Hızla polislerin bulunduğu noktaya koşan Dumlupınar, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yalçın Görgün’den yardım istedi. Telefonu olmadığı için kimliğini düşürdüğü taksiyi arayamayınca, Komiser Görgün ona taksi durağının numarasını internetten bularak yardımcı oldu.

SANİYELERLE YARIŞMA

Dumlupınar, taksiciyi arayarak kimliğini unuttuğunu belirttiğinde, taksi şoförü hemen harekete geçerek kimliği ulaştırmak için zamanla yarıştı. Kimliğini almayı başaran Cihan Dumlupınar, Komiser Görgün tarafından ekip otosuyla sınava gideceği binaya hızlıca ulaştırıldı. Dakikalarla yarışan öğrenci, sınava polis sayesinde yetişme fırsatı buldu ve kimlik kontrolünden geçerek sınav salonuna saniyeler kala alındı.

POLİSİN GÜVENİ İLE BAŞARI DİLEĞİ

Görevi başındaki Komiser Yalçın Görgün, öğrenciyi sınava yetiştirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Görgün, “Bir öğrencimiz sınavın heyecanıyla kimliğini düşürmüş. Ticari taksinin şoförü kimliği bir şekilde bize ulaştırdı. Biz de sınava girmesine kolaylık sağladık, hızlı bir şekilde sınava yetiştirdik. Öğrencimiz çok mutlu oldu, biz de bu durumdan memnun olduk, sevindik. Bu kardeşimize ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.