Cihan G. Komşusunu Bıçaklayarak Öldürdü

Olayın Meydana Gelişi

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, Cihan G. (39) isimli bir kişi, tartıştığı komşusu Ertuğrul Eroğlu’nu (52) bıçaklayarak öldürüyor. Olay, sabah saat 04.00 sularında Kelleci Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Cihan G. ile komşusu Eroğlu arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkıyor ve zamanla bu tartışma kavgaya dönüşüyor.

Yaralanma ve Müdahale

İddiaya göre, Cihan G. yanında bulundurduğu bıçakla Eroğlu’nu karnından bıçaklıyor. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri ulaşıyor. Yaralı durumdaki Ertuğrul Eroğlu, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Eroğlu kurtarılamıyor.

Yasal Süreç

Jandarma ekipleri hemen Cihan G.’yi gözaltına alıyor. Eroğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı’nda yapılan otopsinin ardından, Kelleci Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazıyla toprağa veriliyor. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.