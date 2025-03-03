cihan-kayaalp-ten-karaman-fk-ye-forma-jesti

CİHAN KAYAALP’İN ZİYARETİ VE HEDİYE TÖRENİ

Eski Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbekirspor ile karşılaşan Karaman FK heyetini iftar yemeğinde ağırladı. Karaman FK heyeti, Cihan Kayaalp’e üzerinde isminin yazılı olduğu 21 numaralı Karaman FK forması hediye etti. Kayaalp, bu buluşma esnasında sporun dünya genelinde dostluğun simgesi olduğunu ifade etti.

MHP VE DEVLET BAHÇELİ’YE DESTEK

Kayaalp, 30 yılı aşkın bir süredir MHP’de faaliyet gösterdiğini belirterek, “Devlet bey bir şey söylüyorsa bildiği bir şey vardır” düşüncesiyle bu açıklamalarda destek verdiklerini söyledi. Diyarbakırlı olarak Güneydoğu bölgesinin yaşadığı sıkıntıları bildiğini vurgulayan Kayaalp, “Bütün ülkenin malumudur. Bu sürecin ülkeye huzur getirmesi, milletimize huzur getirme gayesi ile umut ediyorum başarı ile sonuçlanacaktır” şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Karaman FK Şube Müdürü Hüseyin Zenginoğlu ise, iftar programını düzenleyen Cihan Kayaalp’e teşekkürlerini iletti. Dyarbakır’da gerçekleşen bu etkinlik, dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, sporun bir araya getiren gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.