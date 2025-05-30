Cihangir Ceyhan Ve Alina Boz Dizisinde

DİZİNİN YAYIN GÜNÜ VE TANITIMI

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrolünde yer aldığı TRT’nin yeni yapımı “Bir Zamanlar İstanbul”, bu akşam ilk bölümüyle TRT 1’de izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, 1990’lı yılların İstanbul’unu temel alarak çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunuyor. İzleyiciler diziye “Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm TRT 1 HD izleme linki” aracılığıyla ulaşabiliyor.

DİZİNİN KONUSU VE OLAYIMLAR

Dizinin hikayesi, büyümek amacıyla silah ticaretine girişen Kenan Gencer’in, işlerini sağlama almak için Emniyet Müdürü Çetin ile iş birliği yapmasını konu alıyor. Kenan’ın adamı Celal, İlyas Usta’nın çalıştığı atölyeyi depo olarak kullanmak ister ancak İlyas Usta bu teklifi reddeder. Reddedilen durum sonrası bir saldırı düzenlenir. Bu olaydan etkilenen Ali, soruların cevabını bulmak için bir tanığa ulaşmaya çalışır, fakat tanık Celal’in adamları tarafından öldürülür. Ali, katillerden birini konuşturabilecekken diğer adamlar tarafından ağır yaralanır. Bu süreçte, yeni bir Köroğlu’nun ortaya çıkacağı ima ediliyor.

Dizinin yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin üstleniyor, senaryosu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter tarafından yazıldı. Dizide Cihangir Ceyhan, Alina Boz dışında Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez gibi isimler de yer alıyor. Dizinin seti, 1990’ların İstanbul’unu yansıtmak adına özenle tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, o dönemin sokakları ve yapıları detaylı bir şekilde yeniden inşa edilirken, İstanbul’un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerinde çekimler yapılıyor.

OLAYLARIN GELİŞİMİ VE KARAKTERLER

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Ali’nin suçlu ilan edilmesi ve nezarete alınması dikkat çekiyor. Çetin, hastaneden çıkar çıkmaz olayın seyrini değiştirmek adına Ali’yi suçlayan ifadesini geri alıyor. Bu durum, düşmanlarının arkasında başka hesapların döndüğüne dair şüphe uyandırıyor. Ferhat, organ mafyasından kurtulmayı beklerken, Gökhan yasadışı bir operasyonun parçası olan kot teslimatında sorunlar yaşıyor. Celal’in Elif’e karşı hissettiklerini gizlemesi ve operasyona sessiz kalması, ilerleyen bölümlerde farklı gelişmeleri tetikleyecek.

DİZİNİN GELECEĞİ VE İLİŞKİLER

Ali, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Bekir’in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor, ancak bilgiye ulaşmakta zorlanıyor. Çetin ve Tahir, Ali’nin araştırmalarını takip ederken onu susturma planları yapıyor. Ali arasında büyük bir uçurum oluşan Seher ise güveni sarsıldığı için yeni bir hayata adım atmak istiyor. İki karakterin geleceği, sevdikleriyle aralarındaki bağın ne şekilde test edileceğine bağlı. Dizinin seyirciye sunduğu bu gelişmeler, dramla dolu bir öykü vaat ediyor. “Bir Zamanlar İstanbul” dizisini TRT 1 platformlarından izlemek mümkün.