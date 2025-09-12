Cihangir Mahallesi’nde Bıçaklı Kadın Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

AVCILAR’da, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen bir kadın kendisine ve çevresine bıçakla zarar vermeye çalıştı. Olay, Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. S.Ö., evi paylaşan kardeşiyle birlikte bulunduğu ortamda, elindeki bıçakla tehditler savurdu ve saldırıda bulunmak istedi.

POLİSE SALDIRI VE YARALANMA OLAYI

Elindeki bıçakla kendisini tehdit eden kadının göğsünden hafif yaralanması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Sağlık ekipleri olay bölgesine ulaştığında, kapının kilitli olması nedeniyle S.Ö.’ye müdahale edemedikleri için polis çağırdılar. Olay yerine gelen polisler, kadını bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak S.Ö., polislere hakaret ederek elindeki bıçakla saldırmaya kalkıştı.

POLİS MÜDAHALESİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Polis, durumu kontrol altına almak için birkaç kez göz yaşartıcı gaz kullandı. Ancak S.Ö., kapıdaki camı kıran polisin elini engellemeye çalışınca, bıçakla yine saldırıda bulundu ve sonuç olarak polis, kadını bacağından vurdu. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.