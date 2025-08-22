Haberler

Cihat Koç, Saros Denetimi Yaptı

DENETİMİN AMACI DOĞAL DOKUYU KORUMAK

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Saros Körfezi kıyılarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Koç, Saros Körfezi bölgesinin doğal yapısının korunması ve sürdürülebilir kıyı yönetimi hedefi doğrultusunda bu denetimi yaptı. Yapılan incelemeler sırasında, Gelibolu’nun benzersiz doğal güzelliklerine vurgu yapan Kaymakam Koç, kıyıların yalnızca bölge halkı için değil, tüm ülke için korunması gereken önemli bir miras olduğunun altını çizdi. “Yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde bu kıyıların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

YENİ İSKELE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, Gelibolu İskelesi için tekrar çalışmalara başlandığını duyurdu. Tarıman, gerçekleştirdiği açıklamada yeni iskele projesinin süreçlerinin başladığını belirtti. Yetkililerin çalışmalarını tamamlaması halinde 26-27 Ağustos tarihlerinde ihale sürecinin başlayacağını bildirdi. Ayrıca, Necati Tarıman, iskelenin faaliyete geçmesi durumunda bölgedeki trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

