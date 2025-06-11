Çıkış Yok Filmi Ekrana Geliyor

ÇIK TIŞ YOK FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan Çıkış Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Çıkış Yok’u izleyecek olanların merak ettiği, Çıkış Yok konusu nedir, Çıkış Yok oyuncuları kimler ve Çıkış Yok özeti gibi konuları inceliyoruz. LAX’tan Los Cabos’a giden bir Vista Airlines uçuşu sırasında uçak kuşlara çarpar ve Pasifik Okyanusu’na düşerek pilotları ve birkaç yolcuyu hayatta bırakmaz.

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Hayatta kalanlar, Ava (önde gelen bir politikacının kızı) ve erkek arkadaşı Jed, Jed’in arkadaşı Kyle, büyükannesiyle birlikte seyahat eden Rosa adında genç bir kız (büyükannesi hayatta kalıyor), Ava’nın kişisel koruması Brandon ve uçuş görevlisi Danilo’dan oluşuyor. Kurtulanlar, kendilerini uçak gövdesinin arka kısmında su altında bir kaya tabanına batarken buluyor. İlk başta Brandon, sorumluluğu üstlenip kurtulanlara yerlerinde kalmalarını ve kurtarılmayı beklemelerini söylüyor. Ancak uçağın ön tarafından bir oksijen tankı almak için gittiğinde, bir kaplan köpekbalığı tarafından saldırıya uğruyor ve kurtulanlara geri kaçmayı başarıyor.

KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Kyle’ın kolu kazada ciddi şekilde yaralanırken, Rosa’nın büyükannesi eski bir ordu hemşiresi olan Mardy ‘Nana’, onu geçici bir atel ile tedavi ediyor. Bu sırada, kurtarma ekibi kayıp uçağı aramak için helikopterle geliyor. Kurtulanlar, ne yapmaları gerektiğini tartışırken Ava, “tükenmeden önce üç veya dört saatlik havalarımız olduğunu” söylüyor. Uçak bir uçurumun kenarına doğru kayarken, kurtulanlar uçağı terk edip yüzeye yüzmeye karar veriyorlar. Rosa, köpekbalıklarının hava kabarcıklarından korktuğunu ve şişme can yeleklerindeki kabarcıklarla onları korkutabileceğini öneriyor.

SAVAŞIN SONU

Kurtarma helikopteri, su yüzeyinde uçağın enkazını görür ve iki kurtarma dalgıcı gönderir. Ancak dalgıçlar, köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayarak kaybolur. Hayatta kalanlar, ikinci dalgıcı ararken köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayarak kayıplar verir. Kyle, köpekbalığının saldırısına uğrayarak ağır yaralanıyor ve daha sonra hayatını kaybediyor. Ava, uçağın altındaki bagaj alanından dalış ekipmanı alarak hayatta kalanlarla birlikte yüzeye çıkmaya çalışıyor.

KURTULUŞUMUZ

Ava, Danilo ve Rosa ile birlikte su yüzeyine çıkmaya çalışırken, karşılarına bir köpekbalığı çıkıyor. Ava, köpekbalığını caydırmak için can yeleğindeki baloncukları kullanıyor ve sonrasında hızlıca yüzeye çıkıyor. En son, Rosa’nın doldurulmuş hayvanını buluyor, ancak diğer kurtulanlar ortalıkta yok. Nihayetinde, kurtarma helikopteri açılıyor ve Ava, Danilo ve Rosa’yı buluyor. Rosa, güvenli bir şekilde uçarken, doldurulmuş hayvanını okyanusa geri atarak kaybettikleri yolculara saygıda bulunuyor.

FİLMİN ÇEKİM SÜRECİ

Sophie McIntosh’un Ava rolünde, Will Attenborough’un Kyle rolünde, Jeremias Amoore’un Jed rolünde, Manuel Pacific’in Danilo rolünde, Grace Nettle’in Rosa rolünde, Colm Meaney’in Brandon rolünde, Phyllis Logan’ın Mardy ‘Nana’ rolünde ve James Carroll’un Jordan rolünde oynadığı bu film, 2021’de Amerikan Film Pazarı’nda tanıtıldığında Kelsey Grammer’ın başrolde olmasının planlandığı belirtilmişti. Ana çekimler ise Londra’da yapıldı ve Mayıs 2022’de tamamlandı.