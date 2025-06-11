Çıkış Yok, Göz Alıcı Bir Film

ÇIKMAZDA KALAN KAHRAKTLAR

Çıkış Yok filmi, izleyicileri üzerindeki etkisiyle dikkat çekiyor ve şimdi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmin konu ve oyuncularına dair detayları incelemek üzere bir araya geldik.

OLAYLARIN GELİŞİMİ

LAX’tan Los Cabos’a doğru hareket eden bir Vista Airlines uçağı, kuşlarla çarpışarak Pasifik Okyanusu’na düşüyor. Bu felakette hem pilotlar hem de bazı yolcular hayatını kaybederken, hayatta kalanlar arasında Ava (önde gelen bir politikacının kızı), erkek arkadaşı Jed ve Jed’in arkadaşı Kyle ile büyükanne ve büyükbabasıyla seyahat eden genç bir kız olan Rosa (yalnızca büyükannesi hayatta kalıyor), Ava’nın koruması Brandon ve uçuş görevlisi Danilo yer alıyor. Yaratılan ortam, kurtulanların gövdenin arkasında kalırken su altında bir kaya tabanına sıkışmalarına yol açıyor. Başlangıçta Brandon, kurtulanlara yerlerinde kalmalarını ve yardım beklemelerini öneriyor. Ancak, uçak gövdesinin bir bölümünden oksijen tankı almaya giderken bir kaplan köpekbalığı tarafından saldırıya uğruyor.

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Brandon, kurtulanların beklemeleri yönündeki düşüncesine karşın geri dönmeyi başarıyor fakat köpekbalığı tarafından hızlıca geri çekiliyor. Kyle, kazadan sonra ciddi şekilde yaralandığı için, Rosa’nın büyükannesi Mardy “Nana”, onu geçici bir atel ile tedavi ediyor. Bu sırada, bir kurtarma ekibi kayıp uçağı bulmak için helikopterle geliyor. Kurtulanlar, Brandon’ın yapması gerekenleri düşünürken bir miktar havalarının kaldığını, ancak geminin derinlik basıncından dolayı içe doğru patlayacağı riskini tartışıyorlar. Enkaz, kaya nedeniyle kaymaya başlıyor ve derin sulara doğru sürükleniyor.

KÖPEKBALIĞI TEHDİDİ

Kurtulma kararı alan grup, Rosa’nın köpekbalıklarından korkmak için havalı can yeleklerini kullanarak bir çözüm öneriyor. Aynı zamanda, kurtarma helikopteri de su yüzeyindeki enkazı keşfediyor. Dalgıçlar enkaza ulaşmaya çalışırken köpekbalığı onlara saldırıyor. Yapılan uyarılara rağmen bir dalgıç kayboluyor ve diğer kurtulanlar korkuyla karşılaşıyor. Kyle, daha sonra köpekbalığı tarafından bacağından ısırılıyor ve kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor.

SON KOVALAMACA

Ava, bagaj alanından dalış ekipmanı buluyor ve yüzeye çıkma hazırlığı yapıyor. Kyle, suya yüzmekte tedirgin bir geçmiş anısını paylaşıyor, ancak diğerleri onu bu hayati adımı atması için ikna ediyor. Nana, Ava’ya Rosa’ya dikkat etmesini ve gruptan ayrılmamasını tembihliyor. Su basmış uçaktan çıkarken, karşılarına çıkan bir köpekbalığıyla karşılaşmaları anlık bir mücadele yaratıyor. Ava, köpekbalığını caydırmak için yaratıcı bir yöntem geliştirmeye çalışıyor.

KURTULUŞ VE SONUÇ

Dışarı çıktıklarında köpekbalığı tarafından öldürülen dalgıcı buluyorlar. Ava, Danilo ve Rosa, oksijen tankıyla beraber yüzeye çıkmaya çalışıyor. Uçaktan çıkarken can yeleklerini şişiriyor ve hızla yüzeye doğru ilerliyor. Ama Ava, köpekbalığını görünce kaçma anında bir hamle yapıyor ve sonunda yüzeye ulaşıyor. Rosa’nın dolayısıyla ona dönen bir hikaye, kurtarma helikopterinin gelişiyle sonlanıyor. Helikopterde Danilo ve Rosa’yı bulduğunda, Rosa hayvanını okyanusa geri atarak kaybettikleri yolculara bir saygı duruşunda bulunuyor.

Filmin yapımında farklı oyuncular yer alıyor. Ava rolünde Sophie McIntosh, Kyle rolünde Will Attenborough, Jed olarak Manuel Pacific, Danilo rolünde Grace Nettle, Rosa rolünde ise Colm Meaney yer alıyor. “Çıkış Yok” filmi, 2021’deki Amerika Film Pazarı’nda dikkat çekmeyi başarmıştı ve Malta’da çekimlerin planlanması sonrasında ana çekimleri Londra’da gerçekleştirildi ve bu süreç Mayıs 2022’de tamamlandı.