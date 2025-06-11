Çıkrık, Saka ile Plaket Taktimi Yaptı

ELAZIĞ BASKİL İLÇE KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Baskil İlçe Kaymakamlığı’na atanan Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık’ın veda ziyaretleri devam ediyor. Çıkrık, bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka’yı makamında ziyaret etti ve bir süre sohbet etti.

PLAKET TAKDİMİ

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık’a plaket takdim etti. Saka, ayrıca Çıkrık’a yeni görev yeri için hayırlı olması dileklerini iletti. Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, daha sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı.