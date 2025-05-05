Çıkrıkçıspor, Şampiyonluğu Bulut’un Oğluna Armağan Etti

ŞAMPİYONLUK KUPASI ANLAMLI BİR TESLİMATTIR

Manisa Süper Amatör Ligi 2024-2025 Yusuf Bulut Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Çıkrıkçıspor, elde ettikleri şampiyonluk kupasını geçen yıl vefat eden futbol hakemi Yusuf Bulut’un oğluna hediye ediyor. Çıkrıkçıspor ile Manisaspor arasında Turgutlu’da gerçekleşen play-off müsabakasının devre arasında, Çıkrıkçıspor Kulüp Başkanı Şaban Aktar, bu özel ödülü Bulut’un 6 yaşındaki oğlu Eymen Bulut’a takdim etti.

DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI ANILDI

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Yusuf Bulut’un futbol camiasındaki yerini vurgulayarak, “Bütün Turgutlu, sevenleri her zaman onların yanında olacağız.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Kulüp Başkanı Aktar, bu şampiyonluğu Bulut ve ailesine adadıklarını dile getirdi.

YUSUF BULUT’UN HATIRASI YAŞATILIYOR

Yusuf Bulut, Turgutlu Belediyesi’nde görevliydi ve Manisa bölgesinde hakemlik yapıyordu. 24 Nisan 2024’te geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayata veda etti. Bu anlamlı hediye ile birlikte, Çıkrıkçıspor, Bulut’un hatırasını da yaşatmaya devam ediyor.