Çıldır Anaokulunda Eğitim Aktiviteleri Gerçekleşti

TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI ETKİNLİĞİ

Çıldır Anaokulunda gerçekleştirilen Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği, okul bahçesinde İlçe Emniyet Amiri ve ekibinin katılımı ile minik öğrencilere yönelik eğitim programı ile gerçekleşti. Öğrenciler, anlatımları dikkatlice dinleyerek bu haftanın anlamını ve önemini anlama fırsatı buldular.

ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİĞE KATILIMI

Drama ve oyunlarla zenginleştirilen etkinlik, öğrenciler için keyifli anlara sahne oldu. Etkinliğe katılan çocuklar, gelen hediyelerle büyük bir mutluluk yaşadılar.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, trafik eğitimi ile ilgili olarak, “Bu etkinlikte bizden desteğini esirgemeyen İlçe Emniyet Amirimiz aynı zamanda velimiz Halit KARAHAN başta olmak üzere polis memurlarımıza, okul Müdürümüz ve öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde bir teşekkür açıklaması yaptı.