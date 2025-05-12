Çıldır Gölü’nde Buzlar Çözüldü

ÇILDIR GÖLÜ’NDE BAHAR BAŞLANGICI

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyindeki buz tabakası tamamen çözüldü. Kış aylarında sıkça tercih edilen bu göl, 123 kilometrekarelik alanı ile bölgenin en büyük göllerinden birisi olarak öne çıkıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, göl yüzeyindeki kalın buz tabakası eridi.

DÜŞÜK YÜKSEKLİKTEKİ GÖLDE BAHAR İKLİMİ

Deniz seviyesinden 1.959 metre yükseklikte yer alan Çıldır Gölü, kış mevsiminde oluşan yaklaşık bir metre kalınlığındaki buz tabakasını, sağanak yağışlar ve artan hava sıcaklıkları ile kaybetti. Çıldır Gölü’nün tamamen çözüldüğünü belirten Kartal Gobuk, “Kış aylarında atlı kızaklar, Eskimo usulü balık avının yapıldığı Çıldır Gölü şu anda tamamen çözüldü ve gölün etrafı tamamen yeşerdi. Çıldır Gölü kışın ayrı yazın ayrı bir güzelliğe bürünüyor” şeklinde ifade etti.

YAZ SEZONUNDA DOĞA TUTKUNLARINI AĞIRLAYACAK

Yüzeyindeki buzun erimesi ile birlikte, Çıldır Gölü yaz sezonunda da yeşil çevresiyle doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor. Göl, sunduğu zengin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine pek çok aktivite imkanı sunuyor.