Çıldır Gölü’nde Nefes Kesen Motosiklet Gösterisi

ETKİNLİKTE UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Kars’ın benzersiz doğasında hayranlık uyandıran anlar yaşandı. Kars Valiliği öncülüğünde ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle düzenlenen etkinlikte Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Çıldır Gölü’nün buzla kaplı yüzeyinde etkileyici bir performans sergiledi. Çıldır Gölü’nde gerçekleştirilen gösterilerde buz üzerinde ralli araçlarıyla hızın sınırları zorlandı ve özel tasarım metal tekerlekli cross motorlarla göz alıcı sürüşler yapıldı.

BUZ HAVUZUNDA İNANILMAZ PERFORMANS

Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri ise 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 santim kalınlığında kesilen buz havuzunda yaşandı. Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamlayarak bir ilke imza attı. Türkiye’de ilk kez Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirilen bu ekstrem spor gösterileri, Kars’ın kış turizmine yepyeni bir soluk getirdi.

KARS’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ TANITILDI

Sınırları zorlayan bu etkinlik ile bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Ani Ören Yeri ziyaret edilerek, o eşsiz atmosfer sosyal medya platformlarında binlerce kişiyle paylaşıldı. Kars, doğa, tarih ve sporun birleştiği bu organizasyonla kış turizminde ne denli iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.