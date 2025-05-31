Çıldır Gölü’nde Sinek Yoğunluğu Artıyor

ÇILDIR GÖLÜ’NDE SİNEK YOĞUNLUĞU

Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü çevresi, yeşil sineklerle kaplandı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sinek yoğunluğu cep telefonu kameralarına da yansıdı. 123 kilometrekarelik bir alana sahip olan Çıldır Gölü’nün çevresinde, her yıl bu mevsimde meydana gelen ve yöre halkı tarafından ‘yeşil sinek’ olarak adlandırılan sinek kümelerinin artışı gözlemleniyor.

SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA

Günün farklı saatlerinde artış gösteren sivrisinek yoğunluğu, bölgede seyahat eden sürücüleri ciddi şekilde etkiliyor. Araçların ön camları, farları ve motor kısımlarının sineklerle kaplanması sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde azaltıyor. Akşam saatlerinde yaşanan ani görüş kaybı, sürüş güvenliğini tehdit eder hale geliyor.

SÜRÜCÜLERDEN YORUMLAR

Göl kıyısında, yaklaşık 5 kilometre boyunca aynı manzarayla karşılaştığını belirten araç sürücüsü Saner Çağrı Genç, “Gürcistan’a giderken yolculuğumuz esnasında sinek sürüsüyle karşılaştık. Arabanın camına konan sineklerden anlıyoruz ki bunların çiftleşme dönemi. Gerçekten değişik bir manzara ve biraz da ürkütücü. Duyduğum sineklerin sesi gayet farklı ve bizim için de değişik bir tecrübe ve deneyim oldu” dedi.