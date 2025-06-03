Çıldır Gölü’nde Sinekler Uçuştu

ÇILDIR GÖLÜ’NDEKİ SİNEK FIRTINASI

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yer alan Çıldır Gölü, yeşil sineklerin toplu halde uçuşlarıyla dikkat çekiyor. Bu ilginç anlar, cep telefonuyla kaydedildi. 124 kilometrekarelik alanıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü konumundaki Çıldır Gölü, Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’la komşu olan Ardahan ve Kars illeri arasında bulunuyor.

SİNEKLERİN YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Bölge halkı, her yıl mayıs ayında ortaya çıkan bu sinekleri ‘yeşil sinek’ olarak tanımlıyor. Ancak bu yıl, sinek sayısının fazla olması ve göl çevresinin tamamen kaplanması dikkatleri üzerine çekti. İnsanların gölü gezmek için bölgeye gitmesiyle, Fatih Balcı bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla kaydetmeyi başardı.