Çıldır Gölü, Yelken Sporuyla Tanınmaya Başladı

ÇILDIR GÖLÜ’NDE YELKEN SPORU SEVİNCİ

Doğu Anadolu bölgesinin kış turizminde öne çıkan yeri olan Çıldır Gölü, bu defa yelken sporu ile gündeme geliyor. Kars ve Ardahan sınırları içinde bulunan ve kış aylarında tamamen donan Çıldır Gölü, yaz aylarında da su sporları severlerin ilgisini çekiyor. Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bu güzel göl, Ani’nin fethinin 961. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Yelken Optimist Yarışı”na ev sahipliği yaptı. Çıldır Gölü, son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtım faaliyetleri ile sadece kış döneminde değil, dört mevsim boyunca ziyaretçi çekmeye başarılı bir şekilde devam ediyor.

YARIŞLARDA SPORCULAR KEYİF ALDI

Özellikle yelken ve rüzgar sörfü gibi su sporları için uygun rüzgar koşullarıyla dikkat çeken Çıldır Gölü, bu alanda büyük bir potansiyel barındırıyor. Yarışlara katılan sporcular, gölün eşsiz doğasında yelken açmanın mutluluğunu yaşarken, Kars Valisi Ziya Polat etkinliğin her yıl düzenli olarak yapılacağını belirtti. Vali Polat, “Kars’ın en önemli marka değerlerinden biri olan Arpaçay Çıldır Gölü’ndeyiz. Geçen yıl Türkiye Yelken Federasyonu ile ortak yürüttüğümüz proje kapsamında Anadolu Ligi’nin 1’inci ayağını Çıldır Gölü’nde gerçekleştirmiştik. Artık federasyon ile anlaşarak her sene bu tarihlerde ligin bir ayağını Çıldır’da yapma kararı aldık. Bu sene 2’incisini yapıyoruz. Daha iyisini yapacağız” dedi.

ETKİNLİĞE 6 İLDEN SPORCULAR KATILDI

Kars Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin 6 ilinden 35 sporcu katıldı. Vali Polat, bu organizasyon ile birlikte çocukların ve gençlerin bu sporla ilgilenmesi için destek verdiklerini ve Çıldır Gölü’nün yelken sporunda marka olabilmesi adına çaba gösterdiklerini belirtti.