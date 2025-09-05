Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Eğitimi Destekledi

ÖĞRETMENLERLE TOPLANTI

Çıldır ilçe Kaymakamı Barış Aytürk, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. 2025-2026 Eğitim Öğretim yılına yaklaşırken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan yönetici ve öğretmenlerle Çıldır Anadolu Lisesi’nin toplantı salonunda buluşan Kaymakam Aytürk, okullar hakkında bilgi aldı.

EĞİTİMİN DURUMU

Yeni eğitim-öğretim yılının en iyi şeklide değerlendirilerek başarılı bir yıl geçirileceğini dile getiren Kaymakam Barış Aytürk, ilçede eğitim konusunda önemli bir eksikliğin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, oluşabilecek eksikliklerin çözümü için çalışacaklarını belirten Aytürk, tüm idareci ve öğretmenlere başarılar diledi.