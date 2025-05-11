Çıldır MYO Öğrencileri Adliye Gezisi Yaptı

ÇILDIR MESLEK YÜKSEK OKULU ADALAT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

Çıldır Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı öğrencilerine yönelik Ardahan Adliyesine bir teknik gezi gerçekleştirildi. Yapılan etkinlik, öğrencilerin motivasyonlarını artırmayı ve alanlarıyla ilgili gözlem yapabilmelerine imkan tanımayı amaçladı. Etkinlik, Çıldır MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap Özdemir ve Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik tarafından koordine edildi.

ÖĞRENCİLER YARGILAMA SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNDİ

Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, yargılama süreçleri hakkında bilgi sahibi olma ve ilgili konuda deneyim kazanma fırsatı buldular. Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut’un izniyle gerçekleştirilen gezide, Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu da öğrencilere eşlik etti. Öğrenciler, duruşma salonları ve adliyenin farklı bölümleri hakkında bilgi alarak buraları yakından tanıma şansı elde ettiler.

HUKUKSAL SÜREÇLERİN GÖZLEMLENMESİ SAĞLANDI

Adalet Programı öğrencileri, gezi sayesinde hakim, savcı ve avukatlık mesleklerini bizzat tanıma fırsatı buldu. Teknik gezi, öğrencilerin hukuksal süreçleri sahada gözlemleme imkanını artırarak, mesleki kariyerlerine dair önemli bir deneyim sunmuş oldu.