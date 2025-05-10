Çilek, Ağaca Bağlı Bulundu

HAYVAN SEVERLER İÇİN SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Nergis Ekşi’nin kaybolan İngiliz Cocker cinsi köpeği Çilek, Hatay’ın Samandağ ilçesinde boş bir arazide bir ağaca bağlı olarak bulundu. Ekşi, köpeğini bulana 40 bin TL ödül vereceğini duyurmuştu. Hemen ardından bir vatandaş, Ekşi ile irtibata geçerek Çilek’in bulunduğu yeri bildirdi.

KÖPEĞİN DURUMU HAFİF OLUMSUZ

Ekşi, ihbar üzerine hemen bölgeye giderek köpeğini kurtardı ve çiftliğine geri götürdü. Kendisiyle birlikte köpeği de oldukça zor bir dönem geçirmişti. Ekşi, “Çilek’i hiç alışık olmadığı bir ortamda bulduk. İple bağlanmış, toz toprak içindeydi. Beni görünce sevindi. Ancak ufak tefek rahatsızlıkları vardı. Strese bağlı aşırı su içme, saklanma eğilimi gibi belirtiler gözlemlendi. Veteriner hekimler, zamanla toparlanacağını söylediler” diyerek Çilek’in yaşadığı zor koşulları anlattı.

İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Ekşi, köpeğinin ev hayatına alışık olduğunu belirterek, “Çilek’in 3 ay çok kötü koşullarda yaşadığını” söyledi. Köpeğin veterinere götürülerek gereken tedavilerin yapılacağını ifade eden Ekşi, hayvanına yeniden sağlığına kavuşması için elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.