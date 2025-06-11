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Çilek Dolunayı Gecede Görüntülendi

ÇİLEK DOLUNAYI GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul, 18 yıl aradan sonra 2025 yılı Çilek Dolunayı’na ev sahipliği yaptı. Bu eşsiz manzara, Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde gecenin ilerleyen saatlerinde kaydedildi. 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye’de sabaha karşı saat 04.30 sularında ortaya çıkan Çilek Dolunayı, pembe ve kehribar renkleri ile izleyenleri büyüledi.

Pembe Aydınlatma Etkisi

Bu dolunay, İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de gözlemlendi. Pembe tonlarla bürünmüş ay, seyredenlere unutulmaz bir manzara sundu. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının oluşturduğu etki sayesinde dolunay, kehribar ve pembe tonlarında etkileyici bir ışık yayarak yazın gelişini adeta müjdeledi.

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