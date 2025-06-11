Çilek Dolunayı, Haziran’da gerçekleşen dolunaydır

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı, her yıl Haziran ayında gözlemlenen dolunaya verilen özel bir isimdir. Bu adlandırma modern astroloji ya da astronomi ile ilişkilendirilmez; kökeni Kızılderili kabilelerinin doğa gözlemlerine dayanır. Böylelikle, doğadaki değişimlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkar.

DOLUNAY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Bu yılki Çilek Dolunayı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saati ile gece saatlerinde meydana gelecek. Dolunayın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği konusu netleşmemiş olsa da, gözlem için en uygun zamanın 12 Haziran akşamı olacağı öngörülüyor. Dolunayı daha net bir şekilde gözlemlemek isteyenler, dürbün ya da küçük bir teleskop kullanabilir.

ÇİLEK DOLUNAYI’NIN KÖKENİ

“Çilek Ayı” adı, Eski Çiftçi Takvimi’ne göre Haziran ayında çileklerin hasat edileceği zamanı belirtmektedir. Ay isimleri mevsimlerden esinlenerek verilmiştir; örneğin, Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı da ilkbahardaki bol çiçek dönemini ifade eder. Algonquin yerlileri, Haziran’daki dolunaya bu ismi vermiştir çünkü bu dönemde çilekler olgunlaşır ve toplanmaya başlar. Kuzey Amerika’daki yerli halk, doğayı gözlemleyerek ayları isimlendirirler; örneğin, “Kurt Ayı” ve “Mısır Ayı.” “Çilek Dolunayı”, aynı zamanda yaz mevsiminin gelişinin habercisi olarak kabul edilir.