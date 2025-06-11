Çilek Dolunayı, Haziran’da gözlemlenir

ÇİLEK DOLUNAYI HAKKINDA BİLGİLER

Çilek Dolunayı, her yıl Haziran ayında meydana gelen dolunaya özgü bir isimdir. Modern astrolojinin ya da astronominin bu isimle bir bağlantısı bulunmuyor; bu adlandırma, Kızılderili kabilelerinin doğa gözlemlerine dayanıyor. Dolunayın ne zaman gerçekleşeceği ve Türkiye’den görünüm durumu merak ediliyor. Haziran ayındaki dolunay, yılın en dikkat çekici dolunaylarından biri olarak öne çıkıyor.

DOLUNAY TARİHİ VE GÖRÜNÜM ZAMANI

2025 yılı için Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile gece saatlerde tam formuna ulaşacak. Dolunayın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği kesin olmasa da, en uygun gözlem zamanının 12 Haziran akşamı olacağı öngörülüyor. Bölgedeki gökyüzünü daha net görmek isteyenler, dürbün ya da küçük bir teleskop kullanarak gözlem yapabilir.

ÇİLEK DOLUNAYI’NA İSMİNİ VEREN NEDENLER

Çilek Dolunayı ismi, Eski Çiftçi Takvimi’ne dayanarak Haziran ayında çileklerin hasat edileceği dönemin belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Ayların isimlendirilmesi, mevsimler ile ilişkilidir; örneğin, Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı da ilkbaharın zengin çiçekleri ile ilgilidir. Algonquin yerlileri, Haziran ayındaki dolunaya bu ismi vermiştir çünkü bu dönem, çileklerin olgunlaşarak toplanmaya başlandığı zamandır. Kuzey Amerika yerli kabileleri, doğayı gözlemleyerek ayları isimlendirmiştir; örnek olarak “Kurt Ayı”, “Mısır Ayı”, “Av Ayı” gibi isimler öne çıkmaktadır. Ayrıca, “Çilek Dolunayı”, yaz mevsiminin habercisi olarak da bilinir.