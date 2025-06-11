“Çilek Dolunayı” İstanbul’da Görüntülandı

ÇİLEK DOLUNAYI İSTANBUL’DA GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da 18 yıl aradan sonra gözler önüne serilen pembe ve kehribar renkli “Çilek Dolunayı”, Beşiktaş ilçesinin Ortaköy mevkiinde gecenin ilerleyen saatlerinde görüntülendi. 2025 yılındaki Çilek Dolunayı, Türkiye’de 11 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında gözlemlendi.

PEMBE TONLARIYLA BÜYÜLEDİ

Çilek Dolunayı, pembe ve kehribar renkleriyle izleyenleri etkisi altına aldı. Beşiktaş Ortaköy’de ortaya çıkan bu muhteşem ay manzarası, seyircilere doyumsuz bir görsellik sundu. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakalarının yaratmış olduğu etki ile dolunay, kehribar ve pembe tonlarında büyüleyici bir ışık yaya bildi. Dolunay, yazın gelişini adeta müjdeleyen bir görünüm kazandı.